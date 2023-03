Riscossa Dumfries, l’Inter tifa e le casse pure. E Gosens… − CdS

L’Inter spera in un miglior rendimento da qui a fine stagione di Dumfries, il quale è sulla lista cessioni. Quanto a Gosens, tanto dipenderà anche dalla sua volontà

MERCATO − L’Inter in estate dovrà fare cassa. Non è più un mistero. Denzel Dumfries è l’indiziato numero uno per lasciare Milano. Il rendimento di questo inizio di 2023 non è stato sicuramente positivo, facendo calare di conseguenza anche la sua valutazione (intorno ai 40 milioni di euro). Ora l’Inter spera in una sua riscossa. E i segnali post Lecce sono incoraggianti (vedi articolo). Per Robin Gosens, la situazione è leggermente diversa. Il tedesco non è sul mercato, ma in caso di offerte importanti l’Inter si metterà a tavolino per valutarle. Peserà anche la sua volontà.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno

