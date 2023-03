Gosens-Dumfries, nuove ali Inter e Inzaghi ha più soluzioni − CdS

Dumfries e Gosens ne sono usciti rafforzati da Inter-Lecce. L’olandese trovando l’assist per Lautaro Martinez, mentre il tedesco ha sfoderato la seconda prestazione consecutiva top del suo campionato

RIMETTE LE ALI − Ora finalmente l’Inter può veramente contare su Dumfries e Gosens. È vero, una sola partita (soprattutto per l’olandese) non può bastare, ma i segnali sono incoraggianti. Inter-Lecce è stata fondamentale per entrambi. Il primo, dopo i mugugni di San Siro per un primo tempo da dimenticare, ha ritrovato sorriso e maggior fiducia grazie all’assist per Lautaro Martinez (con tanto di abbraccio finale e dedica del Toro a supportare il compagno). Il secondo, dopo Bologna, si è ripetuto. Prestazione top del tedesco, la prima a San Siro dopo un anno, con sgommate e scorribande in pieno stile Atalanta. Ora Inzaghi ha più soluzioni. Da Dimarco e Darmian, inizialmente non destinati ad essere i padroni delle fasce, si può ricorrere alla corsa e alla fisicità del duo straniero.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno

