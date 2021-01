Di Bello arbitro di Roma-Inter: come a luglio, e fu scandaloso! I precedenti

Di Bello sarà l’arbitro di Roma-Inter, partita della diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Brindisi, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match dell’Olimpico.



I PRECEDENTI – Roma-Inter sarà la decima partita per Marco Di Bello come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è del 7 maggio 2016, nella penultima giornata di Serie A, con un 2-1 ai danni dell’Empoli valso l’aritmetica qualificazione in Europa League con un turno d’anticipo. A oggi, curiosamente, quella è l’unica gara diretta in casa: tutte le seguenti sono state in trasferta, una al Meazza ma “esterna” perché era lo 0-0 nel derby col Milan del 4 aprile 2018. Il bilancio vede l’Inter imbattuta, con sei vittorie e tre pareggi, ma c’è tanto da dire su quanto avvenuto nella passata stagione.

RICORDO ORRIBILE – Di Bello torna arbitro dell’Inter dopo quasi sei mesi e l’ultima volta era proprio con la Roma all’Olimpico. Direzione inaccettabile, e visto il fresco precedente forse il designatore Nicola Rizzoli avrebbe fatto meglio a evitare. Il 19 luglio finisce 2-2, con l’andamento del match falsato dall’incomprensibile decisione che porta all’1-1 (vedi moviola). Nel primo minuto di recupero Leonardo Spinazzola pareggia il vantaggio di Stefan de Vrij, peraltro col suo primo gol in Serie A. C’è però un netto fallo di Aleksandar Kolarov (oggi dalla parte opposta) su Lautaro Martinez che avvia l’azione: calcio sul piede sinistro dell’argentino, indiscutibile. Il VAR, nella circostanza Marco Guida, manda Di Bello al monitor a rivederlo: l’episodio è chiaro, l’errore è evidente, eppure nello stupore generale l’arbitro assegna il pareggio. Uno scandalo in piena regola, che ricorda tanto quello di Rosario Abisso due anni fa a Firenze (vedi articolo). La speranza è che oggi Di Bello non diventi il protagonista di Roma-Inter…