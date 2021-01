La Roma di Fonseca punta su un attacco di qualitÃ  con Mkhitaryan al top

La Roma di Fonseca punta su un attacco di qualità con Mkhitaryan al top

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma

La Roma di Fonseca è una squadra offensiva, che gioca col 3-4-2-1 e ha diverse opzioni di qualità. Mkhitaryan sta vivendo una stagione super e non è l’unica risorsa in attacco.

TATTICA – In questo suo secondo anno alla Roma Fonseca come modulo ha scelto il 3-4-2-1. In modo fisso, con minime variazioni solo nella scelta dei titolari. La squadra è capace di tenere un’impostazione sia più difensiva, con baricentro basso per sfruttare spazi e ripartenze, che una più offensiva, alzando le linee e tenendo di più il possesso. Pellegrini è un jolly tattico: sa fare sia il mediano sia il trequartista (quinto in Serie A per passaggi chiave). Attenzione ai cambi in attacco: il tecnico ha diverse opzioni, come dimostrato dalla doppietta di Carles Pérez a Crotone.

STATISTICHE – Con tre vittorie consecutive la Roma vive il suo secondo miglior momento della stagione. Con trentacinque gol fatti Fonseca ha il quarto miglior attacco del campionato, dietro a Inter e Atalanta, ed è stata superata di due ieri dal Milan (vedi articolo). In più è terza per assist, dietro alle due nerazzurre, ed è quarta per tiri totali. Attenzione all’inizio di partita: ben otto gol sono arrivati nei primi quindici minuti. Il quarto d’ora più prolifico è però l’ultimo del primo tempo, con undici. In casa la Roma, fin qui, non ha mai perso.

DETTAGLI – Ibañez in difesa si sta imponendo come referente del gioco: è il giocatore con più passaggi di media con 53.7 e il secondo per recuperi in Serie A. Villar a centrocampo è ormai un titolare ed è una giovane sorpresa. Di fianco a lui Veretout è una certezza: terzo per passaggi medi, primo tra i centrocampisti, secondo per chilometri percorsi e autore di sette reti. Mkhitaryan è il vero dominatore statistico della Roma. Miglior marcatore con otto reti (quarto per conclusioni in tutto il campionato), primo per chilometri percorsi con 10.959, primo per assist con sette (sesto per passaggi chiave in Serie A). Mai sottovalutare Dzeko, riferimento offensivo irrinunciabile della Roma, autore di sette gol.