Curva Nord: sabato primo ritrovo per sostenere l’Inter. Tutte le info

L’Inter sabato giocherà a Ferrara contro il Monaco la sua seconda amichevole stagionale ufficiale. I nerazzurri, in partenza, avranno anche un sostegno importante.

COMUNICATO – L’Inter sabato lascerà Milano e raggiungerà Ferrara per affrontare il match contro il Monaco, la seconda amichevole ufficiale dell’estate nerazzurra. A sostenere i calciatori ci sarà, almeno a Milano in stazione centrale, anche la Curva Nord. Ecco il comunicato diffuso su L’Urlo della Nord. IL PRIMO RITROVO DELLA NUOVA STAGIONE. Milano, sabato 16 luglio, ore 9.30. In occasione della partenza della squadra per l’amichevole che si giocherà a Ferrara contro il Monaco, la Curva Nord organizza un saluto/incitamento nel Cuore di Milano. L’appuntamento è in Stazione Centrale (lato destro, Piazza Luigi di Savoia). Tutti i tifosi neroazzurri sono invitati a partecipare portando vessilli e bandiere. Milano siamo NOI, Milano appartiene a NOI. Avanti Curva Nord!

Fonte: L’Urlo dello Nord