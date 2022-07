Mulattieri via dall’Inter, futuro ancora in Italia? Un club interessato – TS

Samuele Mulattieri dovrebbe lasciare nuovamente l’Inter. Dopo la parentesi sfortunata al Crotone, secondo Tuttosport un altro club di Serie B è pronto a dare una chance all’attaccante

CHANCE – Samuele Mulattieri è rientrato all’Inter dopo il prestito al Crotone. Per l’attaccante stagione sfortunata con il club rossoblù con un infortunio alla spalla che ha chiuso, anzitempo, la sua stagione. Adesso, per l’attaccante classe 2000 di proprietà dell’Inter si aprono le porte di un altro club di Serie B: secondo Tuttosport, infatti, la Reggina del neo-allenatore Filippo Inzaghi avrebbe messo gli occhi sull’attaccante, in rete per ben due volte contro il Brescia di “Super-Pippo” nella scorsa stagione. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Fonte: Tuttosport – Cristiano Tognoli