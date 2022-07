Sanchez non ha fretta di lasciare l’Inter. L’attaccante sogna un club – TS

Alexis Sanchez non rientra nei piani dell’Inter. Il cileno però, secondo Tuttosport, non ha fretta di lasciare Milano e sogna un club

DIFFICILE – Alexis Sanchez non rientra nei piani dell’Inter ma il suo addio, secondo Tuttosport, potrebbe andare per le lunghe. Il numero 7 nerazzurro, secondo il quotidiano, non ha fretta di lasciare Milano ed il club nerazzurro: il cileno attende infatti una proposta che lo soddisfi da un club europeo. Si è mosso qualche club dalla Spagna ma il sogno resta il ritorno a Barcellona: sogno che però è molto difficile da realizzare. L’addio del cileno potrebbe, inoltre, riaccendere la pista che porta a Dybala.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi