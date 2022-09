Correa peggiore in campo di Inter-Bayern pur giocando 19′! In due sopra il 6 – TS

Correa è il principale bocciato di Inter-Bayern Monaco, pur avendo giocato soltanto diciannove minuti più i tre di recupero. Per Tuttosport l’argentino è in assoluto il peggiore in campo della partita.

UN DISASTRO – Il voto di Joaquin Correa per Tuttosport su Inter-Bayern Monaco dice tutto: 4.5. L’argentino “non ne fa una giusta”, inoltre fallisce il possibile 1-2 mandando a lato su gentile omaggio della difesa bavarese. Tanti i 5: Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Edin Dzeko e Lautaro Martinez, oltre a Simone Inzaghi perché nel primo tempo il Bayern Monaco ha preso a pallonate l’Inter. Quasi sufficiente (5.5) Danilo D’Ambrosio nonostante l’autogol, stesso voto per Marcelo Brozovic, Robin Gosens e Henrikh Mkhitaryan. Gli unici che vanno oltre il 6 sono André Onana e Milan Skriniar. Il portiere per sei parate nel primo tempo, nonostante un’uscita discutibile e la papera dove il palo lo salva, il difensore (uscito per problemi fisici) per aver salvato un gol su Thomas Muller. Senza voto i subentrati Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Federico Dimarco e Roberto Gagliardini. Nel Bayern Monaco il migliore è Leroy Sané (8), bocciati Lucas Hernandez e Manuel Neuer che prendono 5.5.

Fonte: Tuttosport – S.P.