Barella 0′ in Inter-Bayern Monaco, un motivo aggiuntivo per la bocciatura – TS

Barella ieri doveva entrare a metà ripresa di Inter-Bayern Monaco, ma il raddoppio dei tedeschi lo ha rimandato in panchina. Inzaghi in conferenza stampa ha spiegato il perché (vedi articolo), ma per Tuttosport c’è altro.

SCELTA PRECISA – Nicolò Barella è uno dei senatori esclusi ieri da Inter-Bayern Monaco, assieme a Stefan de Vrij e Samir Handanovic. Per Simone Inzaghi dietro c’è un “problemino”, mentre per Tuttosport si tratta di scelta tecnica. Ossia: qualche atteggiamento un po’ sopra le righe da parte del centrocampista cagliaritano. Il quotidiano di Torino è dell’idea che ci sia un intento punitivo da parte di Inzaghi, per spronare Barella dopo un inizio di stagione non brillante.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino