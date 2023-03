Correa, dall’allenamento buone notizie in vista di Inter-Juventus

Buone notizie dall’allenamento di oggi in vista di Inter-Juventus. Prosegue infatti il recupero in attacco di Joaquin Correa, che ha svolto la seduta in gruppo con i compagni.

RECUPERO IN CORSO – Dopo essere stato a disposizione per la sfida di martedì contro il Porto, Joaquin Correa prosegue con il recupero della miglior forma fisica in vista di Inter-Juventus di domenica. L’attaccante argentino ha infatti svolto un’altra seduta di allenamento in gruppo, dimostrando di essere ormai vicino a tornare in campo. Difficile chiaramente vederlo dal primo minuto in campo, ma di sicuro per Simone Inzaghi è un’ottima notizia riaverlo a disposizione.