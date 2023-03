Juventus, la formazione a Friburgo: riposo pre-Inter solo per due

La Juventus giocherà contro il Friburgo alle 18.45, nel ritorno degli ottavi di Champions League. Appena uscite le formazioni ufficiali: due riposano in vista dell’Inter.

LE SCELTE – Massimiliano Allegri non opta per il turnover in Friburgo-Juventus, a tre giorni dall’Inter. Per il ritorno degli ottavi di Europa League (all’andata i bianconeri hanno vinto 1-0) i preservati sono solo i due acciaccati, Federico Chiesa e Angel Di Maria. La sorpresa è Federico Gatti come terzo centrale, c’erano Mattia De Sciglio e Daniele Rugani come alternative. Moise Kean affiancherà Dusan Vlahovic in attacco nel 3-5-2. Da domani, al rientro a Torino, saranno valutati Leonardo Bonucci e Arkadiusz Milik in vista di domenica. Sicuri assenti contro l’Inter Alex Sandro e Paul Pogba.

FRIBURGO-JUVENTUS – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Friburgo (3-4-3): Flekken; Kubler, Ginter, Gulde; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Gregoritsch, Holer.

In panchina: Uphoff, Atubolu, Schmid, Keitel, Petersen, Sallai, Jeong, Grifo, Weisshaupt, Rohl, Schmidt.

Allenatore: Christian Streich

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Danilo, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic.

In panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiesa, Miretti, Di Maria, Rugani, Soulé, Paredes, Iling-Junior, Barrenechea, Compagnon.

Allenatore: Massimiliano Allegri