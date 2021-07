Calvarese non ha concluso la sua carriera col disastroso Juventus-Inter e il rigore regalato a Cuadrado. L’AIA ha comunicato gli arbitri per la nuova stagione e il direttore di gara di Teramo, che doveva lasciare, rimane in corsa per una deroga sui limiti di età. Sabato alle 12 conferenza e annuncio di Rocchi come nuovo responsabile (vedi articolo).



ARBITRI EFFETTIVI PROMOSSI DALLA CAN C ALLA CAN

Andrea Colombo della sezione di Como

Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

Matteo Marcenaro della sezione di Genova

Gianpiero Miele della sezione di Nola

Luca Zufferli della sezione di Udine

ARBITRI EFFETTIVI DISMESSI DALLA CAN

Daniel Amabile della sezione di Vicenza (motivate valutazioni tecniche)

Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta (motivate valutazioni tecniche)

Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina (motivate valutazioni tecniche)

Riccardo Ros della sezione di Pordenone (motivate valutazioni tecniche)

ARBITRI EFFETTIVI CAN AIA – SERIE A E SERIE B 2021-2022

Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta

Rosario Abisso della sezione di Palermo

Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta

Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo

Giacomo Camplone della sezione di Pescara

Daniele Chiffi della sezione di Padova

Andrea Colombo della sezione di Como

Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria

Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Antonio Di Martino della sezione di Teramo

Federico Dionisi della sezione di L’Aquila

Daniele Doveri della sezione di Roma 1

Michael Fabbri della sezione di Ravenna

Francesco Fourneau della sezione di Roma 1

Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo

Davide Ghersini della sezione di Genova

Piero Giacomelli della sezione di Trieste

Antonio Giua della sezione di Olbia

Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia

Federico La Penna della sezione di Roma 1

Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco

Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

Matteo Marcenaro della sezione di Genova

Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido

Fabio Maresca della sezione di Napoli

Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Valerio Marini della sezione di Roma 1

Davide Massa della sezione di Imperia

Luca Massimi della sezione di Termoli

Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia

Gianpiero Miele della sezione di Nola

Daniele Orsato della sezione di Schio

Luca Pairetto della sezione di Nichelino

Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli

Daniele Paterna della sezione di Teramo

Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

Marco Piccinini della sezione di Forlì

Alessandro Prontera della sezione di Bologna

Antonio Rapuano della sezione di Rimini

Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

Alberto Santoro della sezione di Messina

Marco Serra della sezione di Torino

Simone Sozza della sezione di Seregno

Paolo Valeri della sezione di Roma 2

Manuel Volpi della sezione di Arezzo

Luca Zufferli della sezione di Udine

ARBITRI EFFETTIVI VAR PRO AIA – SERIE A E SERIE B 2021-2022

Luca Banti della sezione di Livorno

Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano

Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo

Luigi Nasca della sezione di Bari

ASSISTENTI ARBITRALI PROMOSSI DALLA CAN C ALLA CAN

Claudio Barone della sezione di Roma 1

Marco Ceccon della sezione di Lovere

Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo

Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2

Dario Garzelli della sezione di Livorno

Claudio Gualtieri della sezione di Asti

Paolo Laudato della sezione di Taranto

ASSISTENTI ARBITRALI DISMESSI DALLA CAN

Riccardo Annaloro della sezione di Collegno (motivate valutazioni tecniche)

Enrico Caliari della sezione di Legnago (motivate valutazioni tecniche)

Valentino Fiorito della sezione di Salerno (dimissioni dall’AIA)

Giuseppe Macaddino della sezione di Pesaro (motivate valutazioni tecniche)

Thomas Ruggieri della sezione di Pescara (limiti di età)

Tarcisio Villa della sezione di Rimini (motivate valutazioni tecniche)