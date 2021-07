Radu ha dubbi, la Real Sociedad guarda un altro portiere dall’Italia

Radu potrebbe non andare alla Real Sociedad. L’operazione con l’Inter per il portiere, che sembrava in dirittura d’arrivo, ha subito uno stop. Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, segnala come i baschi si stiano spostando su un altro portiere di un club italiano.

NON SI FA? – Ionut Andrei Radu si sarebbe dovuto trasferire alla Real Sociedad, ma così non è. La trattativa è ferma nonostante l’accordo con l’Inter, come spiega Gianluca Di Marzio: «Ha diversi dubbi, preferirebbe per il momento restare. Se Radu dovesse continuare a dire no alla Real Sociedad potrebbero rivolgersi a Robin OIsen (rientrato alla Roma dal prestito all’Everton, ndr). Per la Roma sarebbe un’altra uscita importante per andare a completare gli altri reparti, difesa e centrocampo».