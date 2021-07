Onana è sempre più vicino a trasferirsi all’Inter a parametro zero, non nella nuova stagione ma nel 2022-2023. Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, dà gli aggiornamenti di serata.

L’OPERAZIONE – Così Gianluca Di Marzio: «André Onana sempre più Inter a parametro zero per l’anno prossimo». Una frase secca, senza aggiungere molto, che conferma l’interesse dei nerazzurri per il portiere dell’Ajax. Onana è squalificato fino al 4 novembre, complice una questione di doping molto discussa, ed è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. L’Inter punta quindi già alla stagione successiva a quella iniziata oggi: sarà lui il sostituto di Samir Handanovic?