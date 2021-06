Rocchi è il candidato numero uno a diventare il nuovo designatore arbitrale in Serie A. Come riportato da “Sky Sport”, l’ex arbitro della sezione di Firenze è pronto a prendere il posto di Rizzoli

NUOVO DESIGNATORE – Promozione in vista per l’ex arbitro Gianluca Rocchi, che è destinato a subentrare a Nicola Rizzoli nel ruolo di designatore per la Serie A e B. Rocchi è il favorito questo ruolo rispetto ai colleghi Stefano Braschi e Domenica Messina, che nell’ultimo periodo hanno perso quota rispetto all’ex fischietto fiorentino. La decisione è prevista nelle prossime ore, poi arriverà l’annuncio. Sarà proprio l’attuale Consulente delle Relazioni Istituzionali della CAN in materia di VAR l’erede di Rizzoli?

Fonte: Sky Sport – Lorenzo Fontani