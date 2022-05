Cagliari-Inter, Inzaghi pensa a due ritorni dal 1′! Correa più di Dzeko – Sky

L’Inter, archiviato il trionfo in Coppa Italia, ha ricominciato a lavorare in vista della sfida di domenica sera con il Cagliari all’Unipol Domus alle ore 20.45 (QUI le ultime da Appiano Gentile). Secondo Sky Sport, Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa in attacco contro i rossoblù oltre a due ritorni dal 1′

RIPRESA – L’Inter di Simone Inzaghi si è fermata per un giorno dopo la conquista della Coppa Italia ma oggi è già tempo di pensare al campionato. I nerazzurri infatti sognano ancora lo scudetto ma per poter tenere viva la sfida a distanza con il Milan, impegnato domenica alle 18.00 con l’Atalanta, bisogna battere il Cagliari nel match in programma all’Unipol Domus domenica alle ore 20.45.

CAMBI – Secondo Sky Sport, Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’undici anti Juventus. In difesa è possibile il ritorno dal 1′ di Alessandro Bastoni insieme a Milan Skriniar e Stefan de Vrij. In mezzo il trio formato da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu è intoccabile così come la corsa sinistra di Perisic mentre su quella destra è probabile il rientro di Denzel Dumfries, sostituito da Matteo Darmian in Coppa Italia. In attacco il punto fermo è Lautaro Martinez mentre al suo fianco al momento sembra favorito Joaquin Correa con Edin Dzeko dalla panchina.