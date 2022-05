Barzaghi: «Inter, entusiasmo ad Appiano Gentile! Tutti ripetono una cosa»

L’Inter prepara la trasferta di Cagliari dove affronterà i rossoblù di Agostini domenica alle ore 20.45 (QUI le ultime sul Cagliari). Matteo Barzaghi – intervenuto da Appiano Gentile nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, racconta il clima di entusiasmo che regna intorno alla squadra di Inzaghi e le sensazioni che trasmettono

ENTUSIASMO – L’Inter ha vinto la Coppa Italia ma ora è già al lavoro in vista della sfida con il Cagliari che, a seconda del risultato di Milan-Atalanta, potrebbe diventare decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Matteo Barzaghi racconta il clima di entusiasmo: «La Coppa Italia incide sicuramente un pochino sulla stanchezza però quando c’è entusiasmo la stanchezza si sente meno. L’Inter andrà a Cagliari su un campo con una temperatura molto alta e a seconda del risultato di Milan-Atalanta potrebbe avere più entusiasmo o viceversa dover tenere ancora viva la lotta scudetto. Su 13 partite dopo le coppe solo 7 vittorie per l’Inter, quindi ha pagato il doppio impegno e su questo dovrà lavorare Inzaghi».

SERENITÀ – Barzaghi si sofferma poi su una sensazione in particolare: «Oggi c’erano un po’ di tifosi, i giocatori si sono fermati. Insomma molta allegria. Tutti quanti ripetono la stessa cosa: vinta la Coppa Italia tutti sembrano più sereni come se la stagione l’avessero portata a casa e ora se ci fosse ancora lo scudetto sarebbe eccezionale, altrimenti l’Inter avrebbe fatto il suo».