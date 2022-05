Brambati: «Inter-Perisic, distanza dopo Gosens! Dybala? Vi dico dove va»

L’Inter ha vinto la Coppa Italia con la spinta decisiva del suo miglior uomo al momento, vale a dire Perisic. Il croato a fine partita si è lasciato andare a una dichiarazione polemica nei confronti della società sulla questione rinnovo (QUI le ultime sul croato). Massimo Brambati – intervenuto ai microfoni di Maracanà, su TMW Radio -, dà una sua lettura della situazione oltre a un’indiscrezione su Dybala

PERCENTUALI E FUTURO – L’Inter, archiviata la vittoria della Coppa Italia, si tuffa nuovamente sulla lotta scudetto che vede il Milan in vantaggio di 2 punti. Massimo Brambati dà ancora qualche possibilità ai nerazzurri e dice la sua su Ivan Perisic: «Percentuale scudetto dell’Inter? 49%. Credo che sia abbastanza stizzito Perisic e credo si sia guardato in giro in tutto questo tempo. Io credo che si sia verificata una distanza nel momento in cui l’Inter è andata a prendere Gosens a gennaio. Un giocatore che ti viene fuori con una dichiarazione del genere dopo una partita così vuol dire che ce l’aveva lì. Tra l’altro dopo una partita che ha vinto lui perché parliamoci chiaro, l’Inter ha fatto due rigori e due tiri all’incrocio. Io penso ci sia distanza, poi Marotta sarà bravissimo a ridurre questa distanza ma bisogna vedere la volontà del giocatore e soprattutto quale alternativa gli hanno trovato»

PEZZO PREGIATO – Brambati chiude con un’indiscrezione sul futuro di Paulo Dybala, seguito anche dall’Inter: «Ho avuto modo di parlare con una persona molto vicina all’ambiente Juventus, mi è stato detto che Dybala se l’Arsenal dovesse qualificarsi per la Champions League ha già pronto il contratto per andare a Londra».