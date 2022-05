Sconcerti: «Cagliari, l’Inter una sfortuna! Dybala non in Italia»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove ha parlato brevemente della sfida tra Cagliari e Inter e del possibile futuro di Paulo Dybala.

GIORNATA E FUTURO – Così Mario Sconcerti sulla gara tra Cagliari e Inter, oltre che sul possibile futuro di Paulo Dybala: «Nella lotta salvezza il Cagliari ha la sfortuna di trovare l’Inter in quella che per i nerazzurri potrebbe essere l’ultima partita importante. Sarà una giornata davvero decisiva questa. Sul futuro di Dybala credo che abbia bisogno di un ambiente che lo possa coccolare. Mourinho è un grande allenatore, ma lo vedrei meglio con uno alla Inzaghi. In ogni caso costa circa 20 milioni lordi di ingaggio, non una cifra da squadra italiana».