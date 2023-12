Bastoni vede Inter-Udinese. Pavard? Ecco quanto manca! − Sky

Vista l’emergenza in difesa, l’Inter punta al rientro di Alessandro Bastoni per Inter-Udinese. Tempi più lunghi per Benjamin Pavard. Riporta anche un simpatico aneddoto su Simone Inzaghi all’uscita da Appiano, Matteo Barzaghi su Sky Sport.

EMERGENZA − L’Inter domenica sera ha dovuto rinunciare a Stefan De Vrij a gara in corso contro il Napoli. Oggi sono arrivati gli esiti degli esami strumentali per il centrale olandese. Vista l’emergenza, Inzaghi spera nel recupero di un centrale di difesa, come riportato da Sky Sport. Infatti c’è speranza di vedere Alessandro Bastoni in Inter–Udinese di sabato sera. Dopo un lavoro personalizzato degli ultimi giorni, il difensore italiano spera nella sua presenza contro i friulani. Leggermente più delicata la situazione di Pavard, che starà ancora fermo per una decina di giorni.