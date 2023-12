Cuadrado verso la prima da titolare? Inter-Udinese, 2 opzioni (+1) a destra

Juan Cuadrado si candida a una maglia da titolare in Inter-Udinese, prossima gara di Serie A (sabato alle 20.45). Il colombiano è tra gli indiziati per sostituire l’infortunato Denzel Dumfries. Tuttavia ci sono molteplici opzioni a disposizione di Simone Inzaghi.

INCASTRI DA TROVARE – Anche l’Inter inizia a fare i conti con diverse assenze. Ad Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard (entrambi in ripresa), si aggiungono Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, usciti malconci dalla trasferta di Napoli. E questi ultimi due stop impongono diverse riflessioni a Simone Inzaghi in vista di Inter-Udinese di sabato. Il tecnico nerazzurro può assegnare la prima maglia da titolare a Juan Cuadrado, ma anche ragionare diversamente in base ai prossimi impegni.

OPZIONE CONSERVATIVA – La logica imporrebbe di schierare Cuadrado dal 1′ in Inter-Udinese. Regalando così al colombiano la quarta presenza consecutiva (sarebbe la prima volta in stagione), nonché l’esordio da titolare. Con Matteo Darmian che rimane nel trio di difesa, al posto di Pavard. Si tratterebbe anche di un giusto premio al colombiano, soprattutto dopo l’assist a Marcus Thuram contro il Napoli. Tuttavia anche l’ex Juventus è ancora in recupero da un infortunio. E Inzaghi potrebbe fare una scelta diversa in vista di Inter-Real Sociedad di martedì 12, sfida decisiva per superare il girone di Champions League da primo in classifica.

TESTA ALL’EUROPA – Volendo privilegiare il piazzamento in Champions League, preservando quindi Cuadrado per l’impegno europeo, Inzaghi potrebbe ragionare diversamente su Darmian. Schierandolo al posto di Dumfries come esterno di centrocampo contro l’Udinese. E inserendo Yann Bisseck dal primo minuto come terzino di destra. Continuando quindi a lavorare sulla costruzione della fiducia del tedesco classe 2000, subentrato solo nel finale di Napoli-Inter. Salvo poi valutare un’ultima, estrema, opzione.

SPUNTO ULTERIORE – La terza e ultima opzione per costruire la catena di destra in Inter-Udinese vede di nuovo Darmian braccetto destro di difesa. Con Carlos Augusto a correre davanti a lui a centrocampo. Il brasiliano predilige nettamente l’uso del piede sinistro, tuttavia sa usare benissimo anche il destro (con cui colpì una clamorosa traversa contro la Roma). Cuadrado rimarrebbe quindi un’opzione da schierare a gara in corso, soprattutto in caso di debito d’ossigeno per Federico Dimarco (in campo per 90 minuti a Napoli). In estrema sintesi, le opzioni alternative non mancano a Inzaghi. E dalle sue scelte si capirà quale obiettivo privilegia il tecnico dell’Inter.