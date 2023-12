De Vrij e Dumfries infortunati, una partita nel mirino. I tempi di recupero – Sky

Stefan de Vrij e Denzel Dumfries questa mattina hanno svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato dei problemi muscolari. Sky Sport ha ipotizzato i tempi di recuperi dei due giocatori, ipotizzando una partita per il rientro.

INFORTUNI – L’Inter di Simone Inzaghi perde Stefan de Vrij e Denzel Dumfries per infortunio. I tempi di recupero dei due olandesi dovrebbero essere di circa 15-20 giorni. In ogni caso le loro condizioni saranno rivalutate nel corso della prossima settimana. Saltando dunque le sfide contro Udinese, Real Sociedad, Lazio, Bologna (in Coppa Italia) e Lecce, per essere a disposizione per la sfida con il Genoa in trasferta, venerdì 29 dicembre.