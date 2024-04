Bastoni subito titolare in Inter-Cagliari? Inzaghi valuta cambi in difesa

L’Inter lavora verso Inter-Cagliari, match valido per la trentaduesima giornata di campionato. Tra i nerazzurri a disposizione oggi, Alessandro Bastoni, tornato ad allenarsi dopo il problema muscolare. Simone Inzaghi valuta il suo impiego da titolare, ma non solo.

RECUPERO IMPORTANTE – L’Inter è al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato in programma domenica sera contro il Cagliari e valida per la trentaduesima giornata. La notizia di giornata è inevitabilmente il ritorno in gruppo di Alessandro Bastoni, a disposizione per la sfida di domenica. Il centrale italiano classe 1999 aveva accusato un lieve affaticamento muscolare nello scorso weekend che lo aveva lasciato fuori contro l’Udinese.

CAMBI IN DIFESA – Ancora attesa invece per le condizioni di Stefan de Vrij, mentre chi sicuramente non ci sarà è Benjamin Pavard per squalifica. La difficile trasferta di Udine, infatti, ha sì dato la soddisfazione alla squadra allenata da Simone Inzaghi di conquistare altri tre punti, ma anche due cattive notizie. Una riguarda la squalifica del difensore francese, l’altra anche l’assenza di Lautaro Martinez per lo stesso motivo. Al posto del difensore, in difesa, ci sarà con molta probabilità Yann Bisseck, con l’impiego di Francesco Acerbi al centro e il ritorno dello stesso Bastoni sul centro-sinistra.