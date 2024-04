Inter, il derby può aspettare: testa al Cagliari! Solo cambi obbligati

Si avvicina sempre di più il tanto atteso derby di Milano fra Inter e Milan, in programma lunedì 22 aprile. Ma prima resta da giocare la sfida contro il Cagliari di questa domenica, per la quale sono previsti soltanto i cambi di formazione obbligatori.

UN PASSO ALLA VOLTA – Sebbene in molti stiano già pensando al tanto atteso derby fra Inter e Milan, una sfida che, per come stanno al momento le cose, può essere quella decisiva per assegnare il titolo alla squadra nerazzurra, non bisogna dimenticarsi che prima è in programma l’importante gara contro il Cagliari. Un impegno che può rivelarsi più complicato del previsto, dal momento che i sardi sono in un buonissimo momento di forma con una sola sconfitta nelle ultime sette partite (1-0 contro il Monza) e con tutta la voglia di macinare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

CAMBI OBBLIGATI – Per questo nella mente di Simone Inzaghi, gli unici cambi di formazione per Inter-Cagliari sono quelli obbligati. Specialmente dalle squalifiche, con Benjamin Pavard e Lautaro Martinez che salteranno l’impegno dopo le ammonizioni prese nella trasferta contro l’Udinese. Una scelta, chiaramente, per essere sicuri di esserci nell’importante derby di lunedì 22 aprile. Al loro posto sembrano quasi certe le presenze di Yann Bisseck a destra e Marko Arnautovic in attacco. Quest’ultimo, inoltre, protagonista assoluto dell’1-2 segnato da Davide Frattesi, con la pregevole giocata di tacco a liberare Lautaro Martinez per il tiro.

INTER-CAGLIARI, LA PROBABILE FORMAZIONE DI SIMONE INZAGHI

POSSIBILE UNDICI – Alla luce di tutto ciò, questa potrebbe essere la formazione – a oggi – di Simone Inzaghi per Inter-Cagliari: Sommer; Carlos Augusto, Acerbi, Bisseck; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian; Thuram, Arnautovic.