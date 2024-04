De Vrij ancora a parte, altro forfait? Una data per il possibile recupero

Stefan de Vrij resta l’unico giocatore non ancora a disposizione di Simone Inzaghi per infortunio, ma la situazione potrebbe cambiare già dai prossimi giorni. Ecco le sue condizioni in vista di Inter-Cagliari in programma domenica 14 aprile.

VICINO AL RITORNO – Non ha ancora recuperato al meglio Stefan de Vrij, dopo il problema muscolare accusato nel ritiro con l’Olanda durante l’ultima sosta per le nazionali. Così dopo aver saltato Udinese-Inter vinta nei minuti finali grazie al gol di Davide Frattesi, il difensore olandese rischia di dover stare fuori anche per la sfida interna contro il Cagliari. Ad oggi non ha ancora svolto nessun allenamento con il resto del gruppo, ma la situazione potrebbe presto cambiare.

Una data per il possibile ritorno

ALLENAMENTO A PARTE – Anche nella giornata di oggi, Stefan de Vrij ha svolto un allenamento personalizzato, ma tutto fa pensare che contro il Cagliari, almeno in panchina, ci sarà. Questo perché già nei prossimi giorni il difensore olandese dovrebbe aumentare i carichi di lavoro così da tornare ad allenarsi con il resto del gruppo entro venerdì, così da essere almeno in grado di svolgere l’allenamento di rifinitura. Qualora dovesse recuperare in tempo per la partita, difficilmente verrà impiegato da titolare, anzi. Al suo posto ci sarà regolarmente Francesco Acerbi, mentre a destra salgono le quotazioni di Yann Bisseck, considerata l’assenza per squalifica di Benjamin Pavard.