Barella ‘salvato’ dall’assist, ancora troppi errori e lamentele – CdS

Prestazione non perfetta quella di Nicolò Barella in Inter-Torino, secondo il Corriere dello Sport. Un voto positivo, il suo, soltanto grazie all’assist che cancella errori e lamentele.

ASSIST SALVA-PRESTAZIONE – Tanti errori e tante lamentele con i compagni. Il tutto salvato dall’assist finale per Marcelo Brozovic che, di fatto, vale i tre punti per l’Inter di Simone Inzaghi contro il Torino. 6,5 il voto che il Corriere dello Sport assegna a Nicolò Barella, di rientro dopo l’esclusione mercoledì in UEFA Champions League contro il Bayern Monaco. La giocata finale salva di fatto la sua prestazione, con il solito difetto di sbracciare per lamentarsi di ogni errore. Un lato del suo carattere ancora da migliorare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno