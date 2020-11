Atalanta-Inter, problemi per Lautaro Martinez? Fastidio nel riscaldamento

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

In Atalanta-Inter Lautaro Martinez dovrebbe giocare titolare (vedi formazioni), ma l’argentino ha avuto un fastidio nel riscaldamento. Da verificare le sue condizioni nei prossimi minuti: per ora, fortunatamente, non sembra esserci necessità di un cambio.

PROBLEMA FISICO? – Lautaro Martinez, in chiusura del riscaldamento di Atalanta-Inter, si è toccato la parte posteriore della coscia sinistra dopo aver calciato in porta. L’attaccante argentino è rimasto dolorante per qualche secondo, con i compagni inevitabilmente in apprensione. Lo staff medico l’ha controllato in campo, ora sarà valutato nello spogliatoio. La speranza è che non sia nulla di grave, visto che già Romelu Lukaku è in condizioni precarie.