Sartori: “Atalanta-Inter, entrambe hanno voglia di riprendere il cammino”

Atalanta logo

Sartori, dirigente sportivo dell’Atalanta, prima della sfida contro l’Inter ai microfoni di “Sky Sport” ha iniziato parlando del ritardo di preparazione in questa stagione e del giovane Matteo Ruggeri titolare oggi.

RITARDO DI PREPARAZIONE – Sartori, dirigente dell’Atalanta, prima della sfida con l’Inter su Sky ha parlato del ritardo di condizione per quanto riguarda qualche giocatore arrivato durante il mercato estivo: «La mancanza della preparazione ha ritardato l’inserimento dei nuovi giocatori. In questa stagione la preparazione non c’è stata e ci siamo catapultati nel nuovo campionato. Giocando ogni tre giorni la preparazione alla partita non è settimanale ma di due giorni. Noi come loro veniamo da una sconfitta in Champions League per cui entrambi abbiamo voglia di riprendere il cammino positivo».

UN GIOVANE TITOLARE – Sartori commenta anche la titolarità del giovane Matteo Ruggeri oggi in Atalanta-Inter: «Ruggeri titolare oggi? Quotidianamente viviamo il fatto che oggi l’Atalanta non è più un’alternativa ma una prima scelta per i giocatori giovani e non solo, vengono tutti molto volentieri in un progetto importante. ».