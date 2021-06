Amichevoli Inter 2021-2022: il calendario estivo delle partite

Per l’Inter tornano le amichevoli estive precampionato, dopo che l’anno scorso invece a luglio e agosto i nerazzurri avevano giocato in Serie A ed Europa League. Ecco il calendario delle partite della squadra di Inzaghi prima del via della stagione 2021-2022.



AMICHEVOLI INTER – PRECAMPIONATO 2021-2022

Arsenal-Inter – domenica 25 luglio, orario da definire – Orlando, USA (Florida Cup)

Inter-Everton/Millonarios * – mercoledì 28 luglio, orario da definire – Orlando, USA (Florida Cup)

* l’avversario della partita sarà definito in base al risultato delle semifinali

Lista in aggiornamento. Il calendario indicato di sopra è quello al momento ufficiale, ma sarà aggiornato nelle prossime settimane con l’aggiunta di altre partite. Sino all’inizio del campionato questa pagina raccoglierà tutte le informazioni sulle amichevoli in programma: date e orari, location, diretta TV e/o streaming.