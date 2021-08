VIDEO Parma-Inter 0-2, gol e highlights della partita amichevole

Parma-Inter 0-2 è stata la terza amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



VITTORIA NONOSTANTE TUTTO – Parma-Inter 0-2 nella terza amichevole precampionato. Dopo una settimana in cui si è parlato solo di cessioni, di contestazioni e con l’addio di Romelu Lukaku l’Inter torna in campo e fa il suo. La squadra di Simone Inzaghi batte il Parma a tredici giorni dall’esordio ufficiale, mostrando alcuni discreti spunti pur essendo ancora un cantiere aperto. Primo tempo con poche emozioni, sono Lautaro Martinez e Milan Skriniar i più pericolosi. Al 55′ bella girata di Nicolò Barella, alla prima stagionale, che colpisce il palo. Quattro minuti dopo Simone Colombi stoppa Lautaro Martinez, ma il Toro è bravo a raccogliere la respinta e servire dal fondo arretrato Marcelo Brozovic che apre il destro e piazza il vantaggio sotto la traversa. Al 69′ il raddoppio è opera di due subentrati: cross di Federico Dimarco e nell’area piccola Matias Vecino segna di testa. Sabato l’ultimo test precampionato per l’Inter, a Monza contro la Dinamo Kiev: chissà non ci sia già qualche volto nuovo. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Inter dal canale ufficiale YouTube della società.