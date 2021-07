VIDEO – Lugano-Inter 5-6 ai rigori (2-2), gol e highlights della partita amichevole

Lugano-Inter è stata la prima amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Comunale di Cornaredo per la Lugano Region Cup.



DI RIMONTA – Lugano-Inter 5-6 dopo i tiri di rigore (2-2) nella prima amichevole precampionato. Comincia dal Canton Ticino l’esperienza di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter e subito con un trofeo, per quanto non ufficiale (la Lugano Region Cup). Al 30′ però è il Lugano ad andare avanti, con una ribattuta di Sandi Lovric dopo un tiro di Numa Lavanchy respinto da Samir Handanovic. Azione avviata da un goffo scivolone di Dalbert Henrique, che ora andrà al Cagliari. Cinque minuti dopo il raddoppio svizzero, con un bel destro dal limite di Mickael Facchinetti su palla non rinviata da Lucien Agoumé. L’Inter però non si dà per vinta e al 38′ accorcia: il portiere del Lugano Noam Baumann buca l’uscita su corner e Danilo D’Ambrosio lo punisce di testa. Al 54′ il pareggio del giovane Martin Satriano, che servito da Agoumé in area si gira con un bel movimento e fa 2-2. Si va ai rigori, dove Ionut Andrei Radu para i tiri di Stefano Guidotti e Miroslav Covilo. Anche Roberto Gagliardini sbaglia, ma l’ultimo tiro di Andrea Ranocchia vale il successo nerazzurro. Di seguito il video con la sintesi di Lugano-Inter dal canale ufficiale YouTube della società.