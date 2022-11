Parma-Inter Women, le pagelle: Chawinga entra e salva le nerazzurre!

Terminata 2-2 Parma-Inter Women (vedi tabellino). Nerazzurre sottotono per circa un’ora di gioco tant’è che vanno sotto di due gol, poi la grande rimonta firmata da van der Gragt e Chawinga. Impatto devastante della giocatrice malawiana. Le pagelle di Parma-Inter Women

Parma-Inter Women, le pagelle: porta e difesa

DURANTE 5: Costretta a raccogliere per ben due volte la palla dal sacco. Poteva sicuramente fare di meglio in entrambe le occasioni: troppo ferma come tutta la difesa sul primo gol, mentre sul secondo si fa sorprendere dal tiro a giro di Banusic.

SOSTENVOLD 6: È l’unica della difesa dell’Inter a salvarsi. Prova a spingere di più soprattutto nel secondo tempo quando la squadra è costretta a rincorrere il risultato.

VAN DER GRAGT 6: La giocatrice olandese si rianima grazie al gol. Dopo un’ora da incubo insieme ad Alborghetti ha il merito di riaprire il match con un colpo di testa che sorprende Cappelletti.

ALBORGHETTI 5: Male il capitano nerazzurro che è ferma come tutta la difesa nel primo gol emiliano per poi non riuscire a chiudere sul tiro di Banusic. Meglio nelle altre partite.

MERLO 5: Prova a spingere nel primo tempo ma lo fa con poca qualità. Qualche responsabilità sul gol del vantaggio del Parma, troppa facilità per l’esterno emiliano Benoit. Rimane in panchina al fischio della ripresa.

Dal 46′ Robustellini 5,5: Coinvolta nel secondo gol subito dal Parma. Si becca anche un’ammonizione per troppa foga su Santoro.

Parma-Inter Women, le pagelle: centrocampo

MIHASHI 5,5: Non la miglior gara della giocatrice giapponese che non riesce ad incidere legando poco il gioco ed entrando in difficoltà in fase di ripiegamento.

Dal 65′ Dragoni 6,5: La sedicenne ci sa fare. Entra insieme a Chawinga e cambia la partita. Veloce, scaltra, grande personalità. Crea pericoli alla difesa emiliana.

SIMONETTI 6: Solito impegno costante della giocatrice della Nazionale. Non brillantissima la prestazione ma Guarino sa che può fidarsi sempre di lei

KARCHOUNI 5,5: Prestazione non sufficiente della francese, spenta e poco in palla. È lei chiamata a dare creatività alla manovra ma non riesce nell’intento.

Dal 65′ Marinelli 6,5: Guarino cambia il match dalla panchina, Marinelli dà il suo ottimo apporto. Sempre dinamica l’esterno nerazzurro, aiuta la squadra a raggiungere il pareggio.

Parma-Inter Women, le pagelle: attacco

POLLI 5,5: Si impegna tanto ma non riesce ad essere pericolosa come suo solito. Serve l’ingresso delle altre compagne offensive per cambiare rotta.

AJARA 5: La peggiore dell’Inter. Non riesce a dare frenesia e velocità alla squadra. Sbaglia anche nel finale di primo tempo un’ottima occasione.

Dal 75′ Chawinga 8: Impatto devastante della giocatrice malawiana. Entra e dopo due minuti pareggia subito i conti. Poi nel finale manda al bar la difesa emiliana e quasi fa 3-2. Enorme

BONETTI 5,5: Come l’intero parco offensivo titolare fa una fatica enorme a costruire con la difesa emiliana praticamente mai impegnata almeno fino al 2-1. Esce nel finale.

Dall’85’ Pandini SV

Parma-Inter Women, le pagelle: l’allenatore

GUARINO 6,5: Sbaglia formazione all’inizio ma nella ripresa cambia la gara con i suoi cambi. Bravissima a dare fiducia a Dragoni e ovviamente dovrà dire grazie alla più forte della squadra: Chawinga