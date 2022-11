Parma-Inter Women (2-2): il tabellino della 10ª giornata di Serie A Femminile

Parma-Inter Women termina 2-2 (vedi report). La partita valida per la 10ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma (PR), permette alla squadra di Guarino di guadagnare un solo punto in classifica. Le nerazzurre riescono a recuperare l’iniziale risultato di svantaggio e salgono al terzo posto. Di seguito il tabellino di Parma-Inter Women in Serie A Femminile.

Parma-Inter Women – Tabellino

2 PARMA – INTER 2

Marcatrici: Martinovic (P) al 32′, Banusic (P) al 59′, Van der Gragt (I) al 70′, Chawinga (I) all’80’.

PARMA (4-3-3): 1 Cappelletti, 27 Santoro (28 Arrigoni dal 90′), 11 Heroum, 14 Jelencic (77 Maia Ferreira dal 76′), 7 Williams; 71 Farrelly, 6 Benoit, 4 Bardin; 36 Cambiaghi, 24 Martinovic, 10 Banusic (17 Acuti dal 75′).

A disposizione: 12 Ciccioli, 21 Tinti, 3 Caiazzo, 15 Nicolini, 25 Remondini, 73 Cox.

Coach: Domenico Panico.

INTER WOMEN (4-2-3-1): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 13 Merlo (14 Robustellini dal 46′); 34 Mihashi (7 Marinelli dal 66′), 20 Simonetti; 10 Bonetti (18 Pandini dall’86’), 5 Karchouni (15 Dragoni dal 66′), 33 Ajara Njoya (11 Chawinga dal 76′); 9 Polli.

A disposizione: 32 Belli, 6 Santi, 8 Brustia, 17 Fordos, 29 Kristjánsdóttir.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Assistenti: Andrea Cecchi della sezione di Roma 1 e Giampaolo Jorgji della sezione di Albano Laziale. Quarto ufficiale: Costanzo Cafaro della sezione di Bra.

NOTE – Ammonizione: Jelencic (P) al 37′, Robustellini (I) al 62′, Heroum (I) al 72′. Recupero: 2′ (PT), 6′ (ST).