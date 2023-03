Juventus-Inter Women, Coppa Italia. Le pagelle: solo merito

Juventus-Inter Women, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile termina 2-1 (vedi report). Le nerazzurre escono sconfitte ma non nell’animo. Oltre a una buona gara, da parte di molte, anche un ottimo atteggiamento e tanta determinazione. Ecco le pagelle di Juventus-Inter Women.

PIAZZA: 6,5 – I due gol subiti dalla Juventus sono niente in confronto alle parate provvidenziali fatte durante tutta la partita. Al bisogno si fa trovare sempre pronta e lucida. Protegge il risultato nei momenti più decisivi della gara.

Juventus-Inter Women, le pagelle: difesa

VAN DER GRAGT : 7 – Pericolosa in area di rigore avversaria con i suoi colpi di testa e incisiva in fase difensiva. Al momento giusto e nel posto giusto riesce sempre a scacciare il pericolo bianconero.

ALBORGHETTI: 6, 5 – Non meno decisiva della compagna. Gara di sacrificio e di forza, corre molto e cerca di limitare le tante incursioni delle juventine.

FÖRDOS: 6 – Meno precisa delle sue compagne, soprattutto nel riuscire a contrastare la fisicità e velocità di Beerensteyn. La marcatura sul gol segnato al 100′ ne è un esempio.

Dal 102′ KRISTJÁNSDÓTTIR SV –

Juventus-Inter Women, le pagelle: centrocampo

THØGERSEN 6,5 – Un’altra buona prova del difensore, che dimostra di essersi ambientata subito bene nell’Inter Women. È attenta in copertura ma offre anche in avanti degli spunti interessanti.

MIHASHI 6 – Dà inizio a costruzioni intelligenti e insidiose ma non mancano dei passaggi inesatti. In alcune occasioni a centrocampo sembrano esserci troppi spazi aperti.

Dal 69′ KARCHOUNI: 6,5 – La sua presenza in campo vivacizza subito la costruzione nerazzurra. In area scambia ripetutamente e intelligentemente dei palloni interessanti con Chawinga e si rende pericolosa.

SIMONETTI: 6 – Cerca di dare il suo massimo contributo ma non è ancora al top della forma.

Dal 79′ AJARA 5,5 – Entra nel secondo tempo per impostare un gioco più offensivo ma si limita a partecipare alla manovra. Non si rende mai particolarmente pericolosa sotto porta.

MERLO 7 – Una delle armi più taglienti della squadra di Guarino. Corre tanto sulla fascia sinistra e quando arriva al limite dell’area risulta sempre pericolosa. Sfiora di pochissimo il gol del pareggio.

Juventus-Inter Women, le pagelle: attacco

CHAWINGA: 7,5 – Il faro dell’Inter Women illumina anche oggi le speranze nerazzurre. Soffre le marcature strette delle bianconere ma quando saltano gli schemi nessuno riesce più a tenerla. Ancora un altro gol, peccato solo che non sia bastato.

POLLI: 6,5 – Lotta tanto in mezzo al campo e cerca di farsi spazio in tutti i modi in area avversaria. Si avvicina più volte al gol ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

Dal 102′ MARINELLI: SV –

PANDINI: 5.5 – Non abbastanza propositiva e incisiva. Serve alle compagne qualche cross interessante ma la sua prestazione non soddisfa pienamente.

Dal 69′ SANTI: 6 – Subentra nel secondo tempo e porta forze fresche in campo che aiutano anche nei supplementari. Ma la fretta di trovare il gol e gli schemi saltati sul finire della sfida non rendono semplice il suo gioco.

Juventus-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO: 6,5 – Schiera in campo la migliore formazione possibile ma non basta a far male alla Juventus. Tuttavia, le sue ragazze impiegano forza e coraggio, lottando fino alla fine su ogni pallone. I meriti di questa determinazione vanno anche all’allenatrice e alla sua capacità di motivarle e stimolarle.