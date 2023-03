Inzaghi, l’allenatore delle non decisioni! Alcuni dubbi persistenti

Simone Inzaghi non è di certo il maggiore responsabile della sconfitta contro lo Spezia, ma si è riproposto un problema che persiste da inizio anno nell’Inter. L’allenatore fatica a prendere decisioni definitive, ne sono prove il rigore battuto da Lautaro Martinez e le titolarità di Samir Handanovic.

RIGORE – Il primo episodio su cui Simone Inzaghi ha la maggiore responsabilità è quello del calcio di rigore battuto da Lautaro Martinez (vedi articolo). Nell’Inter del tecnico piacentino non esistono gerarchie dal dischetto, questo è un problema che dev’essere risolto se non si vuole incorrere in casi come quelli del Picco. L’argentino ha preso la decisione di calciare, nonostante la presenza di un suo compagno infallibile dagli undici metri. Simone Inzaghi non è riuscito ad imporsi, non ha obbligato Lautaro Martinez a lasciare il tiro a Romelu Lukaku, perché? Questo è già accaduto lo scorso anno, al posto dell’attaccante belga c’era Hakan Calhanoglu. L’Inter ha sbagliato diversi rigori, ma non ha mai avuto chiarezza su chi fosse il rigorista.

Inzaghi, qualche scelta in più

CORAGGIO – Il caso forse più importante che sottolinea la mancanza di coraggio nelle decisioni di Simone Inzaghi è quello che vede protagonista Samir Handanovic. Il portiere sloveno ha giocato la sua seconda partita da titolare contro lo Spezia, dopo quella già disputata con l’Udinese. Dal disastro compiuto con la Roma ad ottobre il portiere ha vissuto un periodo pieno di infortuni, portando il tecnico a rinviare la scelta sul portiere titolare. André Onana ha assolutamente numeri migliori, ha dimostrato di meritare il posto, ma ancora non riceve la sicurezza di essere in campo ogni domenica. Anche in porta, così come per i rigoristi, manca una gerarchia precisa. Lo scorso anno Ionut Radu disputò una sola gara, quella fatale con il Bologna. Per quale motivo il romeno non ha trovato spazio nonostante questa linea presa da Inzaghi con Onana? Le domande sono tante, troppe, ma mancano le risposte.