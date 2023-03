Inter, le trasferte rimangono un incubo. Con il Porto rischio enorme

Per l’Inter le trasferte continuano a rimanere indigeste. Anche lo Spezia è tornato alla vittoria in casa dall’ultima volta a settembre, i nerazzurri possono ritenersi preoccupati in vista della sfida di Champions League di martedì.

INCUBO – Lo Spezia non vinceva da settembre in casa, ci è voluta l’Inter di Simone Inzaghi per guadagnare nuovamente tre punti all’Alberto Picco. Fuori da San Siro i nerazzurri hanno fatto registrare sei sconfitte addirittura, passando da Lazio, Udinese e Juventus nella prima metà della stagione. Nel 2023 la squadra del tecnico piacentino è uscita sconfitta per due volte consecutive, dopo un pareggio contro la Sampdoria a Genova. La vittoria in trasferta manca dalla partita con la Cremonese, l’ultima del nostro campionato. La Champions League dà altri stimoli sicuramente, ma prepararsi in tale modo ad un match di questo tipo in Portogallo non è da menti brillanti e soprattutto da campioni. Uscire agli ottavi di finale sarebbe la pietra tombale sulla stagione dell’Inter, che a marzo rischierebbe di prendere una via anomala e non auspicabile.