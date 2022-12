Inter Women, il resoconto della prima parte di stagione in Serie A Femminile

Il viaggio dell’Inter Women volge al termine per questo 2022. La squadra di Guarino ha disputato, sinora, dodici partite di Serie A Femminile. Scopriamo insieme com’è andata la prima parte di stagione delle nerazzurre.

PARTENZA – Aria di festività natalizie ma, anche, momento di bilanci, in casa Inter Women. La fine del 2022 si avvicina e la prima parte di stagione volge al termine per la squadra di Rita Guarino. È il momento, dunque, di fare un resoconto più dettagliato del percorso in campionato delle nerazzurre. Finora, l’Inter Women ha disputato dodici gare di Serie A Femminile, guadagnando in totale 22 punti (vedi classifica). Il detto recita: “Chi ben comincia è a metà dell’opera“. Proprio questa è la speranza delle interiste, visto il positivo esordio stagionale, il 28 agosto, contro il Parma. Dopo il 4-1 contro le emiliane, però, le nerazzurre devono subito confrontarsi con la detentrice dello scudetto 2021/2022. In trasferta, contro la Juventus, l’Inter Women stringe i denti e stupisce tutti: inizialmente sotto di due gol, termina la partita con un validissimo 3-3. La prova di forza contro le bianconere dà il via a una serie di vittorie interiste: Pomigliano, Sampdoria, Como e Milan. È proprio il derby, terminato con un ottimo 4-0 per le nerazzurre, a mettere, però, un punto alla striscia di risultati utili consecutivi.

Inter Women, il percorso in Serie A Femminile

ARRESTO – Dunque, dopo le prime sei giornate, l’Inter Women è prima, in testa alla classifica della Serie A Femminile. Ma, proprio l’ampia vittoria nel derby, per 4-0, mette un punto alla striscia di risultati utili consecutivi. Nel turno successivo, infatti, la squadra di Guarino pareggia contro il Sassuolo, dando inizio a un’inversione di marcia. Arriva prima la sconfitta contro la capolista Roma, poi il pareggio contro una Fiorentina che si aggira tra le prime posizioni. Per le nerazzurre il girone d’andata non si conclude positivamente, com’era iniziato. E quello di ritorno, purtroppo, ricomincia proprio allo stesso modo. L’Inter Women affronta il Parma in trasferta e riesce a conquistare solo un pareggio, cade rovinosamente, invece, in casa contro la Juventus per 0-2. Bloccate in un tunnel buio, le interiste riescono, finalmente, a trovare la direzione verso l’uscita. La luce è l’ultima partita del 2022, in trasferta contro il Pomigliano (vedi report). L’Inter Women può, così, andare a riposo con il sorriso, sapendo di ripartire a gennaio con una ritrovata serenità.