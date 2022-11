FOTO – Alborghetti in allenamento con l’Inter Women: «Sorrisi da Appiano»

Alborghetti si allena con le compagne dell’Inter Women. Da Appiano Gentile arrivano tanti sorrisi, come fa sapere la centrocampista con un post sui propri profili social. Le ragazze di Guarino sono al lavoro in vista della prossima sfida di Serie A Femminile contro il Parma.

ALLENAMENTO COL SORRISO – Lisa Alborghetti pubblica un nuovo post sul proprio profilo Instagram. Nella foto condivisa sui social, la centrocampista dell’Inter Women sorride nell’allenamento con la propria squadra (vedi articolo). Tanta concentrazione per la prossima partita di Serie A Femminile, nella quale le ragazze di Rita Guarino incontreranno il Parma in trasferta. Non mancano, però, anche momenti di svago, come fa sapere la calciatrice nerazzurra: «Sorrisi da Appiano Gentile».

Le interiste giocheranno la prima giornata del girone di ritorno lunedì sera, alle ore 19.00, contro le giallobù.