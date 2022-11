Inter Women, allenamento speciale per le ragazze allenate da coach Guarino

Giornata speciale per le ragazze dell’Inter Women, che per la prima volta hanno svolto l’allenamento odierno in un luogo “insolito”. Di seguito il report dell’allenamento secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club.

ALLENAMENTO – “Per la prima volta le nerazzurre si sono allenate al Suning Training Centre di Appiano Gentile che abitualmente ospita le sessioni di lavoro della Prima Squadra maschile. Le ragazze di coach Rita Guarino si stanno preparando ad affrontare la trasferta in casa del Parma, in programma lunedì 28 novembre“.

Fonte: Inter.it