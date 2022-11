Ventura esclude l’Inter: «Napoli si gioca tutto in poco. Milan voto altissimo!»

Gianpiero Ventura sulle frequenze di “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio parla della lotta scudetto in Serie A citando solamente Napoli, Milan e Juventus.

LOTTA SCUDETTO – Ventura esprime la sua opinione riguardo la lotta scudetto, ma non considera l’Inter: «Alla ripresa della Serie A, il Napoli dovrà affrontare Inter, Sampdoria e Juventus. In questi nove giorni la squadra si giocherà la possibilità di chiudere il campionato. Se non dovesse centrare risultati positivi, sfrutterà ugualmente il vantaggio conquistato sulle rivali. Italiane deludenti? Darei voto altissimo al Milan. La Juventus fino a oggi ha sofferto tanto le assenze».