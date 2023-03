Braghin: «Juventus-Inter Women partita tirata! Il divario si è assottigliato»

Stefano Braghin, Women’s Team Director della Juventus, attraverso i canali ufficiali del club bianconero ha parlato dopo la vittoria contro l’Inter.

DIVARIO – Stefano Braghin, responsabile della Juventus Women, ha parlato della sfida andata in scena oggi contro l’Inter Women complimentandosi con le nerazzurre per aver diminuito il divario tecnico: «Partite tirate come questa ci dicono che, negli anni, il nostro divario con le squadre italiane si è molto assottigliato. Squadre contro cui negli anni passati riuscivamo ad avere una netta supremazia ora ci mettono in difficoltà e questo vuol dire che molto del vantaggio che avevamo acquisito rispetto alla concorrenza si sta riducendo. Merito senza dubbio del lavoro delle altre squadre, ma ci sono anche frenate ed errori di valutazione da parte nostra, di cui io ovviamente sono il primo responsabile».

