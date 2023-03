Montemurro: «Finale speciale con la Roma, ora dipende solo da noi»

Joe Montemurro al termine di Juventus-Inter 2-1 semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile, attraverso i canali ufficiali del club bianconero ha parlato della sfida vinta e della finale conquistata.

FINALE SPECIALE – Joe Montemurro ha parlato così della finale conquistata dopo la vittoria con l’Inter Women: «Juventus Women in finale, ora dipende solo da noi! Sarà speciale, mi fa piacere giocarla contro la Roma, che sta facendo grandi cose in Serie A. Lavoreremo per essere pronti. Ogni settimana per noi è una nuova sfida ed è bellissimo».

Fonte: juventus.com