Squizzato: “Contento per il gol realizzato! CiÃ² che conta maggiormente…”

Squizzato: “Contento per il gol realizzato! Ciò che conta maggiormente…”

Niccolò Squizzato Inter Primavera

Le parole di Niccolò Squizzato, centrocampista dell’Inter Primavera, ai canali ufficiali della società dopo la vittoria di oggi per 3-0 contro la Sampdoria.

SFIDA COMPLICATA – Niccolò Squizzato, centrocampista dell’Inter Primavera, ha analizzato la vittoria di oggi per 3-0 contro la Sampdoria, arrivata anche grazie a un suo gol. Queste le parole del giovane giocatore nerazzurro: «Sono molto contento per il gol realizzato, ma ciò che più conta è il risultato di squadra. E’ stata una partita complicata, siamo stati capace di reagire alle difficoltà. La vittoria ci dà grande fiducia anche per il prosieguo della stagione».