Inter-Pisa, calato anche il poker: in gol Christian Eriksen

Photo 192013189

Calcio spettacolo a San Siro: arriva anche il 4-0 in Inter-Pisa. A calare il poker per la squadra di Antonio Conte ci pensa Christian Eriksen, imbeccato dall’assist di Achraf Hakimi.

POKER – Dopo le reti di Romelu Lukaku, Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez, arriva anche il 4-0 in Inter-Pisa. Ad andare in rete, questa volta, è Christian Eriksen: apertura di Danilo D’Ambrosio per Achraf Hakimi, l’esterno marocchino serve il danese che lascia partire la conclusione. Palla alla destra di Perilli e poker per i nerazzurri. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla sfida, non trasmessa in diretta televisiva.