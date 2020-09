Inter-Pisa, dilagano i nerazzurri: tripletta per Lautaro Martinez

Inter-Pisa, dilagano i nerazzurri: tripletta per Lautaro Martinez

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Torino

Si porta sul 6-0 il risultato di Inter-Pisa. Dopo la rete del quattro a zero segnata da Christian Eriksen, ci pensa Lautaro Martinez a far dilagare i nerazzurri segnando una tripletta personale.

TRIPLETTA – Lautaro Martinez letteralmente scatenato. L’argentino, infatti, dopo aver segnato la rete del 3-0, si conferma l’autentico mattatore di Inter-Pisa andando a segno anche con il 5 e il 6-0. In occasione del quinto gol, grande azione personale del numero 10 nerazzurro, che salta Caracciolo e insacca. Il sesto gol, invece, vede proprio l’argentino sfruttare un cross di Achraf Hakimi – che riceve palla in seguito a una grande giocata di Nicolò Barella – non preso da Romelu Lukaku.