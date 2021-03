Primavera, quanti errori in Inter-Atalanta! Madonna primo anche...

Primavera, quanti errori in Inter-Atalanta! Madonna primo anche se finisce 0-0

Armando Madonna – Inter Primavera

Primavera, Inter-Atalanta senza reti. Appena terminata la partita valida per la 15ª giornata del Campionato Primavera 1, l’ultima del girone di andata. Il bicchiere mezzo pieno per Madonna è la vetta momentanea ma lo 0-0 fa discutere perlopiù per l’arbitraggio

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), Inter-Atalanta offre una ripresa meno spettacolare ma con più episodi. Al 74′ clamoroso palo di Italeng, che si coordina benissimo al volo lasciando di sasso Rovida, stavolta fortunato. La partita cambia all’85 con l’espulsione di Sangalli per doppio giallo, ma è un abbaglio dell’arbitro perché l’intervento non è di tale entità. All’87’ traversa di Ruggeri, che deve fare i conti con il solito Rovida. Il risultato finale è 0-0, che permette all’Inter di Madonna di staccare momentaneamente la Roma in vetta alla classifica con 29 punti.

0 INTER – ATALANTA 0

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Vezzoni (C), 4 Kinkoue, 5 Sottini (14 Andrea Moretti da 76′), 3 Dimarco (13 Tonoli dal 76′); 8 Boscolo Chio, 6 Sangalli, 7 Wieser (18 Casadei dal 56′); 10 Lindkvist (16 Mirarchi dal 56′); 9 Bonfanti (19 Satriano dal 66′), 11 Fonseca.

A disposizione: 12 Botis, 21 Basti; 15 Zanotti, 17 Goffi, 20 Iliev, 22 Akhalaia, 23 Fontanarosa.

Allenatore: A. Madonna

ATALANTA UNDER 19 (4-3-3): 1 Gelmi; 2 Ghislandi, 6 Scalvini, 5 Cittadini, 3 Ruggeri; 7 Grassi, 4 Zuccon (21 Giovane dal 71′), 8 Gyabuaa; 10 Cortinovis (C), 9 Italeng (19 De Nipoti dall’81’), 11 Sidibe.

A disposizione: 12 Dajcar; 13 Scanagatta, 14 Hecko, 15 Berto, 16 Ceresoli, 17 Renault, 18 Oliveri, 20 Repa.

Allenatore: M. Brambilla

ARBITRO: N. Marini della sezione di Trieste.

NOTE – Ammoniti Sidibe (A) al 24′, Italeng (A) al 42′, Sangalli (I) al 47′ e Andrea Moretti (I) all’87’; Espulso: Sangalli (I) all’85’; Recupero: 0 (PT) e 4′ (ST).