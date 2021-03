Pioli ci crede: Â«Scudetto? Campionato Ã¨ lungo, posizioni tutte da decidereÂ»

Pioli ci crede: «Scudetto? Campionato è lungo, posizioni tutte da decidere»

Condividi questo articolo

Pioli Milan

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, con i rossoneri all’inseguimento dell’Inter capolista. Di seguito le sue dichiarazioni

LOTTA – Queste le parole di Stefano Pioli: «Quest’anno ci siamo rilassati solo una volta, purtroppo, a La Spezia. Per il resto nelle altre squadre non è mai mancata. Alleno un gruppo di giocatori di qualità molto responsabili e disponibili. Se giochiamo da squadra e siamo attivi possiamo diventare una squadra forte. Scudetto? Il Milan si deve focalizzare sulle proprie partite e su quella di domani. È un periodo impegnativo, dobbiamo giocarne altre tre. Poi arriverà la sosta, mancano 12 partite alla fine del campionato, non si fanno dei conti. Dobbiamo pensare a vincere più partite da qui alla fine. Il campionato è lungo, posizioni tutte da decidere».