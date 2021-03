Torino-Inter, Conte aspetta Eriksen. Gagliardini pronto in caso di forfait

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Torino-Inter è in programma domani alle 15:00. I nerazzurri vogliono proseguire al meglio la marcia verso lo scudetto. Per il match contro i granata, Conte valuta le condizioni di Eriksen (qui le ultime). Al posto del danese pronto Gagliardini

LA PROBABILE – Torino-Inter è alle porte. I nerazzurri di Antonio Conte, reduci dal successo contro l’Atalanta, vogliono proseguire la marcia intrapresa in campionato. Il tecnico, ha recuperato Eriksen, che questa mattina si è allenato in gruppo. Difficile, però, che il danese venga rischiato dal 1′. Al suo posto dovrebbe giocare Gagliardini. Per il resto confermato il collaudatissimo 3-5-2 con Handanovic in porta, difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Hakimi e Perisic sugli esterni con Barella, Brozovic e Gagliardini. Unico possibile ballottaggio in attacco, Lautaro Martinez e Sanchez si contendono il posto come partner d’attacco di Lukaku.