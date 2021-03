Primavera, Rovida insuperabile nei primi 45′ di Inter-Atalanta! Dubbio rigore

Armando Madonna – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Primavera, Inter-Atalanta in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la 15ª giornata del Campionato Primavera 1, l’ultima del girone di andata. Se il risultato rimane bloccato sullo 0-0 il merito è tutto del numero 1 Rovida

PRIMO TEMPO – Bella partita a Milano tra l’Inter Under-19 di Madonna e i pari età dell’Atalanta allenati da Brambilla. L’occasione migliore per l’Inter è di Bonfanti, che al 18′ di testa trova Gelmi attento sulla su traiettoria. Ma quelle migliori sono per l’Atalanta, che ci prova con Cortinovis prima al 34′ in acrobazia e poi al 41′ di destro, ma in entrambe le occasioni è bravissimo Rovida nel respingere con grandi riflessi. Appena prima, al 40′, l’Inter lamenta un mancato rigore per l’intervento di Zuccon su Wieser, ma l’arbitro fa finta di nulla. A rivederlo, sembra(va) proprio da rigore. Il risultato di Inter-Atalanta è ancora fermo sullo 0-0 dopo i primi 45′ di gioco.

0 INTER – ATALANTA 0

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Vezzoni (C), 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Dimarco; 8 Boscolo Chio, 6 Sangalli, 7 Wieser; 10 Lindkvist; 9 Bonfanti, 11 Fonseca.

A disposizione: 12 Botis, 21 Basti; 13 Tonoli, 14 Andrea Moretti, 15 Zanotti, 16 Mirarchi, 17 Goffi, 18 Casadei, 19 Satriano, 20 Iliev, 22 Akhalaia, 23 Fontanarosa.

Allenatore: A. Madonna

ATALANTA UNDER 19 (4-3-3): 1 Gelmi; 2 Ghislandi, 6 Scalvini, 5 Cittadini, 3 Ruggeri; 7 Grassi, 4 Zuccon, 8 Gyabuaa; 10 Cortinovis (C), 9 Italeng, 11 Sidibe.

A disposizione: 12 Dajcar; 13 Scanagatta, 14 Hecko, 15 Berto, 16 Ceresoli, 17 Renault, 18 Oliveri, 19 De Nipoti, 20 Repa, 21 Giovane.

Allenatore: M. Brambilla

ARBITRO: N. Marini della sezione di Trieste.

NOTE – Ammoniti Sidibe (A) al 24′ e Italeng (A) al 42′; Recupero: 0 (PT).