Inter Primavera, con la Roma per ripartire: il tempo stringe per Chivu

L’Inter Primavera, dopo la roboante sconfitta contro il Barcellona in UEFA Youth League (vedi pagelle), è pronta a rituffarsi nel campionato di categoria. Anche qui la situazione non è delle migliori, dato che i nerazzurri, dopo sei giornate, sono fermi a 3 punti, in terzultima posizione. Domenica i ragazzi di Chivu affronteranno la Roma: lo scorso maggio i nerazzurri vinsero contro i giallorossi nella finale Scudetto

OBIETTIVO PARTENZA – Per l’Inter di Cristian Chivu non si può parlare di ripartenza. Perché i nerazzurri, al netto della vittoria in UEFA Youth League contro il Viktoria Plzen, non ha ancora offerto prestazioni di livello e risultati degni della squadra campione d’Italia. E a proposito di questo, domenica i ragazzi di Chivu affronteranno la Roma di Federico Guidi, al momento al sesto posto in classifica a quota 11 punti. Lo scorso 31 maggio i nerazzurri vinsero 3-2 nella finale del campionato di categoria proprio contro i giallorossi, aggiudicandosi lo Scudetto per l’ottava volta nella storia.

TEMPUS FUGIT – Chivu deve assolutamente trovare la quadra per migliorare la situazione. Il 3-5-2 visto contro il Barcellona è stato un esperimento fallimentare. Quindi, il tecnico dovrebbe ritornare al classico 4-3-2-1 già visto in questo inizio di stagione. Probabilmente l’allenatore della Under 19 dovrà ancora fare a meno di Valentin Carboni, che verrà aggregato alla prima squadra. Il tempo stringe per Chivu, che ha ancora modo per raddrizzare la barca, ma deve farlo prima che sia troppo tardi. Tempus Fugit, e bisogna rincorrerlo prima che fugga per sempre.